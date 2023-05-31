Часы Garmin Epix 2 Pro оценены в 900 долларов

Компания Garmin пополнила ассортимент флагманских смарт-часов моделью Epix 2 Pro, которая выйдет в размерах на 42 мм, 47 мм и 51 мм с 1,2-, 1,3- и 1,4-дюймовыми AMOLED-экранами соответственно. Новинки характеризуются защитным стеклом Corning Gorilla Glass или сапфировым стеклом, корпусами из титана или стали, водозащитой в соответствии со степенью 10 АТМ, 32 ГБ встроенной памяти, встроенным светодиодным фонариком, датчиком замера сердечного ритма Gen5, многодиапазонным подключение GPS, автономностью до 10 дней для 42-мм варианта и до 31 дня для 51-мм версии. Garmin Epix 2 Pro Standard Edition оценены от 800 долларов за 42-мм и 47-мм версии, а 51-мм вариант обойдется от 1000 долларов. Sapphire Edition оценены на 100 долларов дороже.