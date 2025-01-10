Часы Garmin Instinct E оценили в 300 евро

Компания Garmin пополнила ассортимент умных часов моделью Garmin Instinct E, которая получила 45-мм полимерный корпус, армированный стекловолокном. Новинка также характеризуется MIP-экраном с разрешением 176:176 точек и защитным стеклом, водонепроницаемостью на уровне 10 ATM (до 100 метров), прочностью по военному стандарту MIL-STD-810, массой 48 грамм, круглосуточное мониторингом ЧСС, «заряда батареи тела», отслеживанием уровня стресса, пульсоксиметром, расширенным анализом сна, барометрическим альтиметром, гироскопом, модулем GPS, 3-осевым компасом, модулями Bluetooth и ANT+, временем автономной работы до 16 дней или 40 дней в режиме энергосбережения. Часы уже доступны для покупки по цене в 300 евро.

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