Часы Garmin Lily 2 оценены в 250 долларов

Компания Garmin пополнила ассортимент умных часов моделями Lily 2 и Lily 2 Classic, которые оценены в 250 и 300 долларов соответственно. Новинки характеризуются 25,4-мм металлическим корпусом, ЖК-экраном с разрешением 240:201 пиксель (плотность 318 PPI), отображением 16 оттенков серого и защитного стекла Corning Gorilla Glass 3, защитой от воды в соответствии со степенью 5 АТМ, функцией отображения узорчатой заставки дисплея, пульсометром, датчиком для замера уровня насыщения крови кислородом, датчиком внешней освещенности, отслеживанием качества сна и временем автономной работы 5 дней.

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