Часы Garmin Vivoactive 5 рассекречены перед анонсом

Профильное издание Dealabs опубликовало характеристики умных часов Garmin Vivoactive 5, официальный релиз которых ожидается уже сегодня в течение дня. По данным источника, новинку оснастят 1,2-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 390:390 пикселей и защитным стеклом Corning Gorilla Glass 3, датчиками для измерения вариабельности сердечного ритма, модулем GNSS, 4 ГБ встроенной флеш-памяти, автономностью до 11 дней в обычном режиме работы и до 21 часа с записью тренировок с через GPS, алюминиевым безелем и одним размером корпуса. Ориентировочная цена часов составляет 300 евро.