Часы Garmin Vivoactive 6 оценены в 300 долларов

Компания Garmin пополнила ассортимент умных часов моделью Vivoactive 6, которая получила 1,2-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 390:390 точек, режимом Always-on display и защитным стеклом Gorilla Glass 3. Новинка также характеризуется корпусом из армированного волокном полимера с габаритами 42,2:42,2:10,9 мм и массой 23 грамма (36 граммов с силиконовым ремешком), алюминиевой рамкой, водонепроницаемостью по стандарту 5 АТМ, поддержкой 20-мм быстросменных ремешков, 8 ГБ встроенной памяти, 80 спортивными режимами, системой мониторинга активности, а также автономностью до 11 дней или до 21 дня в режиме энергосбережения. Часы появятся в продаже 4 апреля по цене в 300 долларов.