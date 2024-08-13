Часы Google Pixel Watch 3 получили две версии

Компания Google пополнила ассортимент умных часов моделью Pixel Watch 3, которая выйдет в размерах 41 и 45 мм. Новинка характеризуется 1,2- или 1,4-дюймовыми дисплеями с пиковой яркостью 2000 кд/кв.м, однокристальной системой Qualcomm Snapdragon W5+ Gen 1, датчиками измерения частоты сердечных сокращений, ЭКГ, уровня оксигенации крови, термометром, модулем GPS, поддержкой UWB, как в новых Google Pixel Pro, аккумуляторами ёмкостью 310 мАч и 420 мАч, увеличенной на 20% мощностью зарядки, автономным Google Maps и поддержкой Bluetooth LE Audio. 41-мм вариант с Bluetooth и Wi-Fi оценен в 350 долларов, а с модемом LTE – 450 долларов. Версия на 45 мм обойдется в 400 и 500 долларов соответственно. Стоит отметить, что Pixel Watch 2 подешевели до 250 долларов.

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