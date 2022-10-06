Часы Google Pixel Watch оценены в $350

Компания Google пополнила ассортимент умных часов моделью Pixel Watch, которая оценена в 350 и 400 долларов за версии с Wi-Fi и поддержкой сотовой связи соответственно.

Новинку оснастили 41-мм корпусом из нержавеющей стали и закаленного стекла Gorilla Glass 5, AMOLED-дисплеем с плотностью 320 ppi, яркостью до 1000 кд/м2 и поддержкой режима Always-On, платформой Exynos 9110 и чипом Cortex M33, 2 ГБ ОЗУ и 32 флеш-памяти, модулем NFC, аккумулятором ёмкостью 294 мАч, беспроводной зарядкой с магнитным креплением, датчиками для отслеживания сердечного ритма, уровня кислорода в крови и других жизненных показателей, множеством режимов тренировок, функцией определения падения пользователя и автоматическим вызовом экстренной службы, а операционной системой Google Wear OS 3.5.

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