Часы HONOR Watch 4 выпустили в России

Отечественные ритейлеры выпустили в продажу умные часы HONOR Watch 4, которые были представлены в Китае еще летом прошлого года. Новинка доступна в черной и золотистой расцветках по цене в 14 тысяч рублей.

Часы характеризуются трёхъядерной однокристальной системой с включением и выключением ядер в зависимости от задачи, автономностью до 10 дней и до 3 дней при использовании eSIM, 1,75-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 450:390 точек, корпусом толщиной 11,2 мм, 97 режимами тренировок со статистикой и рекомендациями, защитой от воды (степень 5ATM), поддержкой пяти спутниковых систем, замером ЧСС и SpO2, мониторингом уровня стресса, качества сна и менструального цикла, а также модулем NFC для бесконтактной оплаты.