В России представлены часы Amazfit Bip Max

Компания Amazfit анонсировала выход своих новых смарт-часов Bip Max на территории России. Эти устройства сочетают в себе возможности премиум-класса с приемлемой ценой. Модель Bip Max предназначена для людей, ведущих активный образ жизни и ценящих баланс между многофункциональностью, удобством и спортивными возможностями.

Смарт-часы Amazfit Bip Max оборудованы впечатляющим 2,07-дюймовым AMOLED-экраном. Его площадь значительно больше, чем у предыдущей модели Bip 6. Благодаря пиковой яркости в 3000 нит, информация на дисплее, включая данные тренировок, уведомления и навигацию, прекрасно видна даже под прямыми солнечными лучами. Корпус изготовлен из прочного алюминиевого сплава, что гарантирует долговечность при ежедневном использовании. Кроме того, часы обладают водонепроницаемостью до 5 АТМ, что делает их идеальным спутником для интенсивных тренировок, плавания и поездок. Приобрести Amazfit Bip Max можно в розничных магазинах, онлайн-маркетах и на официальном сайте производителя. Рекомендованная розничная цена составляет 9 990 рублей.
