Часы HONOR Watch 6 Plus показали во всех расцветках

Компания HONOR опубликовала изображения всех расцветок умных часов HONOR Watch 6 Plus, которые еще не были представлены официально. Уже известно, что устройство сможет похвастаться невероятной автономностью – до 35 дней. Все благодаря аккумулятору Qinghai Lake ёмкостью 1000 мАч. Также часы получат функцию скрининга риска внезапной остановки сердца и круглосуточным неинвазивным измерением артериального давления. В Китае Watch 6 Plus уже доступны для предварительного заказа, но цена пока не раскрывается.

Напомним, что в марте были представлены недорогие часы HONOR Watch X5i с 1,97-дюймовым экраном AMOLED с кадровой частотой 60 Гц, рамками толщиной 2 мм и соотношение дисплея к корпусу 78%, батареей ёмкостью 420 мАч, автономностью до 21 дня, 109 спортивными режимами, круглосуточным мониторингом показателей организма, отслеживанием качества сна и менструального цикла, поддержкой офлайн-платежей через Alipay и WeChat, адаптером беспроводной связи Bluetooth, голосовым помощником YOYO, белой и черной расцветками, а также корпусом 28 граммов и толщиной 10,9 мм.