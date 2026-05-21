Браслет Xiaomi Smart Band 10 Pro оценили в 63 доллара

Компания Xiaomi пополнила ассортимент фитнес-браслетов моделью Smart Band 10 Pro, которая может похвастаться корпусом из авиационного алюминиевого сплава толщиной 9,7 мм и массой 21,6 грамма. Новинку также оснастили 1,74-дюймовым AMOLED-экраном с микроизогнутыми краями и пиковой яркостью 2000 нит, керамической версией и четырьмя расцветками для металлического корпуса, обновлённой системой датчиков с двойным светодиодным модулем и двумя фотодетекторами с точностью измерения сердечного ритма 98,2%, анализом вариабельности сердечного ритма во время сна (HRV), отслеживанием уровня кислорода в крови (SpO₂) и уровня стресса, 150 спортивными режимами, батареей ёмкостью 380 мАч с кремниево-углеродным анодом, автономностью до 21 дня, модулем NFC и водонепроницаемостью уровня 5ATM. Браслет оценен на дебютном китайском рынке от 63 до 70 долларов в зависимости от версии.