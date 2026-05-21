Браслет Xiaomi Smart Band 10 Pro оценили в 63 доллара

Компания Xiaomi пополнила ассортимент фитнес-браслетов моделью Smart Band 10 Pro, которая может похвастаться корпусом из авиационного алюминиевого сплава толщиной 9,7 мм и массой 21,6 грамма. Новинку также оснастили 1,74-дюймовым AMOLED-экраном с микроизогнутыми краями и пиковой яркостью 2000 нит, керамической версией и четырьмя расцветками для металлического корпуса, обновлённой системой датчиков с двойным светодиодным модулем и двумя фотодетекторами с точностью измерения сердечного ритма 98,2%, анализом вариабельности сердечного ритма во время сна (HRV), отслеживанием уровня кислорода в крови (SpO₂) и уровня стресса, 150 спортивными режимами, батареей ёмкостью 380 мАч с кремниево-углеродным анодом, автономностью до 21 дня, модулем NFC и водонепроницаемостью уровня 5ATM. Браслет оценен на дебютном китайском рынке от 63 до 70 долларов в зависимости от версии.

Часы HONOR Watch 6 Plus показали во всех расцветках …
Компания HONOR опубликовала изображения всех расцветок умных часов HONOR Watch 6 Plus, которые еще не был…
Часы Casio Edifice EFR-575 оценили в 130 долларов …
Компания Casio пополнила ассортимент часов серии Edifice EFR-575 моделями EFR-575C-8A, EFR-575D-4A и EFR-…
Часы Amazfit Cheetah 2 Pro оценили в 450 евро …
Компания Amazfit пополнила ассортимент умных часов моделью Cheetah 2 Pro, которая получила корпус из тита…
В России представлены часы Amazfit Bip Max…
Компания Amazfit анонсировала выход своих новых смарт-часов Bip Max на территории России. Эти устройства …
Представлены часы Casio AE-1600HX-1BV и AE-1600HX-3AV…
Компания Casio объявила о выпуске часов AE-1600HX-1BV и AE-1600HX-3AV, главной особенностью которых являе…
Представлены смарт-часы HUAWEI WATCH GT Runner 2…
Компания HUAWEI пополнила ассортимент умных часов моделью WATCH GT Runner 2, главной особенностью которой…
Xiaomi Smart Band 10 Pro показали на рендерах…
Профильное издание WinFuture опубликовало качественные изображения фитнес-браслета Xiaomi Smart Band 10 P…
Умные часы Rollme G9 оценили в 70 долларов …
Компания Rollme выпустила в продажу смарт-часы Rollme G9, которые представлены в черной, серебристой и ор…
Обзор Huawei Watch GT 6: элегантные часы с фантастической автономностьюОбзор Huawei Watch GT 6: элегантные часы с фантастической автономностью
Обзор Holoswim 2 Pro: умные очки для плавания с технологией дополненной реальности Обзор Holoswim 2 Pro: умные очки для плавания с технологией дополненной реальности
SUUNTO Run: обзор самых лёгких беговых и мультиспортивных GPS-часов с экраном AMOLEDSUUNTO Run: обзор самых лёгких беговых и мультиспортивных GPS-часов с экраном AMOLED
Обзор KKTICK Tank T5. Умные часы с автономной картографиейОбзор KKTICK Tank T5. Умные часы с автономной картографией
Обзор и тесты Amazfit Active Max. Заявка на лучшие часы с оффлайн картами?Обзор и тесты Amazfit Active Max. Заявка на лучшие часы с оффлайн картами?
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor