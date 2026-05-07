Часы HUAWEI WATCH FIT 5 Pro оценили в 300 евро

Компания HUAWEI выпустила на глобальный рынок умные часы WATCH FIT 5 Pro, которые среди прочего могут похвастаться безелем из титанового сплава аэрокосмического класса, нанокерамическим покрытием (в белой версии) и корпусом толщиной 9,5 мм и массой 30,4 грамма.

Новинка также характеризуется 1,92-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 480:408 точек, пиковой яркостью до 3000 нит, адаптивной кадровой частотой LTPO от 1 до 60 Гц, защитным сапфировым стеклом и рамками толщиной всего 1,8 мм, защитой от воды уровня 5 ATM и IP6X, сертификацией фридайвинга до 40 метров (EN13319), 100 спортивными режимами, двухдиапазонным GPS, круглосуточным мониторингом сердечного ритма, уровня кислорода в крови, качества сна и уровня стресса, измерением ЭКГ, анализом аритмии и отслеживанием состояния женского здоровья, модулями Bluetooth 6.0 и NFC, 64 ГБ встроенной памяти и автономностью до 10 дней в режиме энергосбережения. Цена часов составляет 300 евро.