Часы HUAWEI WATCH GT 6 оценили в 23000 рублей

Компания HUAWEI пополнила ассортимент умных часов моделью WATCH GT 6, которая доступна в размерах на 46 мм и 41 мм. Новинка оснащается корпусом из нержавеющей стали, поворотной боковой кнопкой, обновлённым безелем с разметкой времени, 1,47- и 1,32-дюймовыми AMOLED-дисплеями с разрешением 466:466 точек и яркостью 3000 нит, автономностью до 12 и до 7 дней соответственно в обычном режиме работы, 100 режимами тренировок, обновлённой фирменной системой геопозиционирования Sunflower с двухдиапазонным GPS, круглосуточным мониторингом сердечного ритма, уровня кислорода в крови, качества сна, уровня стресса, оценкой вариабельности сердечного ритма (ВСР), ЭКГ-анализом с предупреждениями о риске аритмии, модулем NFC, голосовой навигацией на тренировках, водонепроницаемостью по стандарту 5 ATM и защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP69. Часы оценены на российском рынке от 23 тысяч рублей.