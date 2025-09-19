Часы HUAWEI WATCH Ultimate 2 оценили в 900 евро

Компания HUAWEI объявила о выходе топовых умных часов WATCH Ultimate 2, которые могут похвастаться в том числе корпусом из жидкого металла на основе циркония. Новинка также характеризуется нанокерамическим безелем, 1,5-дюймовым экраном LTPO AMOLED с разрешением 466:466 точек, пиковой яркостью 3500 нит и сапфировым стеклом, водонепроницаемостью до 150 метров, системой подводной связи на базе гидролокатора, защитой в соответствии со степенями IP68, IP69 и IP6X, датчиками X-TAP и ЭКГ для расширенного отслеживания показателей организма, режимом Expedition с офлайн-картами и позиционированием на базе HUAWEI Sunflower GNSS, поддержкой eSIM, модулем NFC, адаптерами Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, временем автономной работы до 11 дней в энергосберегающем режиме и до 6 дней в обычном режиме. Цена часов составляет 900 евро.