Motorola представила умные часы Moto Watch Ultra

Всего через несколько месяцев после возвращения на рынок умных часов Motorola решила побороться за премиальный сегмент и представила первые Moto Watch Ultra. Новинка получила несколько серьёзных улучшений по сравнению с недавно вышедшими Moto Watch. Самое заметное из них — переход на операционную систему Wear OS. Если обычные Moto Watch работают на собственной операционной системе, то в Moto Watch Ultra Motorola использовала платформу от компании Google. За работу системы отвечает процессор Snapdragon W5 Plus Gen 1 — благодаря этому часы получают доступ к широкому выбору приложений, более тесную интеграцию со смартфонами компании на Android и поддержку бесконтактных платежей через Google Wallet. Также поддерживаются Gemini и фирменный ИИ-ассистент Motorola Qira.

Главным недостатком такого решения стала автономность. Обычные Moto Watch способны работать до 4 дней без подзарядки, тогда как для Ultra компания Motorola заявляет лишь до 50 часов работы, причём при отключённом режиме Always-On Display. Ещё новинка оснащена более крупным 1,5-дюймовым OLED-дисплеем благодаря значительно уменьшенной рамке вокруг экрана. И, конечно, Moto Watch Ultra защищены от пыли и влаги по стандарту IP68, выдерживают давление воды до 5 АТМ, а дисплей прикрыт защитным стеклом Gorilla Glass 3. За функции мониторинга здоровья и физической активности отвечает компания Polar — часы умеют отслеживать частоту сердечных сокращений, сон, уровень стресса, содержание кислорода в крови и восстановление организма.
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