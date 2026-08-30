Часы Citizen Red Arrows Promaster Skyhawk JV2007-52E оценили в $940

Компания Citizen в партнерстве с пилотажной группой Red Arrows представила часы Promaster Skyhawk JV2007-52E, которые могут похвастаться 43-мм корпусом и браслетом из нержавеющей стали с чёрным ионным покрытием. Новинка также характеризуется защитным сапфировым стеклом с антибликовым покрытием, вращающимся безелем с логарифмической линейкой для расчета (например, оценки расстояния и расхода топлива), черным циферблатом с белыми и красными элементами, гибридной конструкцией с механическими стрелками и цифровыми экранами, поддержкой радиосинхронизации атомного времени, мировым временем, календарем, будильником, таймером обратного отсчёта на 99 минут, хронографом с точностью до 1/100 секунды и водонепроницаемость до 200 метров. Часы выйдут в количестве 9999 штук по цене в 940 долларов.