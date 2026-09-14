Samsung прекратила поддержку Galaxy Watch 4

Но теперь Galaxy Watch 4 и Galaxy Watch 4 Classic перестали получать и обновления безопасности. Выпущенный в августе 2026 года патч безопасности стал последним для обеих моделей — больше обновлений эти часы не получат, а значит, могут возникнуть определённые проблемы с безопасностью в будущем. При этом Galaxy Watch 4 и Watch 4 Classic продолжат нормально работать. Просто владельцы больше не будут получать новые функции и исправления уязвимостей, которые будут обнаружены в дальнейшем. И пользователям, которые до сих пор носят Galaxy Watch 4 или Watch 4 Classic, так или иначе стоит перейти на новую модель. Например, последние Galaxy Watch 9 и Galaxy Watch Ultra 2 получили обновлённую политику поддержки — Samsung обещает выпускать для них обновления One UI Watch и патчи безопасности в течение пяти лет, а не четырёх.