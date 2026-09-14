Samsung прекратила поддержку Galaxy Watch 4

Компания Samsung сегодня опубликовала новый бюллетень с информацией об обновлении безопасности за сентябрь 2026 года, однако в нём не оказалось сразу двух моделей часов — Galaxy Watch 4 и Galaxy Watch 4 Classic. Это означает, что для этих умных часов закончился период программной поддержки. Стоит напомнить, что компания Samsung обещала четыре поколения обновлений Wear OS для серии Galaxy Watch 4 и выполнила это обещание. Часы получили Wear OS 3.5 и One UI Watch 4.5, затем Wear OS 4 и One UI 5 Watch, Wear OS 5 и One UI 6 Watch, а последним обновлением стали Wear OS 6 и One UI 8 Watch. То есть на самом деле обещание даже было существенно перевыполнено.

Но теперь Galaxy Watch 4 и Galaxy Watch 4 Classic перестали получать и обновления безопасности. Выпущенный в августе 2026 года патч безопасности стал последним для обеих моделей — больше обновлений эти часы не получат, а значит, могут возникнуть определённые проблемы с безопасностью в будущем. При этом Galaxy Watch 4 и Watch 4 Classic продолжат нормально работать. Просто владельцы больше не будут получать новые функции и исправления уязвимостей, которые будут обнаружены в дальнейшем. И пользователям, которые до сих пор носят Galaxy Watch 4 или Watch 4 Classic, так или иначе стоит перейти на новую модель. Например, последние Galaxy Watch 9 и Galaxy Watch Ultra 2 получили обновлённую политику поддержки — Samsung обещает выпускать для них обновления One UI Watch и патчи безопасности в течение пяти лет, а не четырёх.