Часы HUAWEI Watch Fit 5 появились в продаже

Компания HUAWEI выпустила в китайскую продажу умные часы Watch Fit 5, которые были представлены 20 апреля. Новинка оценена в эквивалент 160 долларов. Часы имеют в своём оснащении корпус алюминиевой передней частью и тыльной панелью из композитного полимерного материала с размерами 42,9:38,2:9,5 мм и массой 27 граммов без ремешка, 1,82-дюймовый экран с разрешением 480:408 точек, датчик для измерения сердечного ритма и уровня кислорода в крови, отслеживание SpO₂, качества сна и уровня стресса, возможность анализа дыхания во сне, множество спортивных режимов, защиту от влаги в соответствии со степенью 5 ATM, защиту от пыли по стандарту IP6X, батарею ёмкостью 471 мАч с автономностью до 7 дней или до 10 дней в режиме энергосбережения.

Обзор Amazfit Active 3 Premium. Умные часы для бега с оффлайн картами
Обзор и тесты Amazfit Active Max. Заявка на лучшие часы с оффлайн картами?
Обзор realme Watch 5. Доступные часы с GPS и AMOLED
Обзор Holoswim 2 Pro: умные очки для плавания с технологией дополненной реальности
Обзор KKTICK Tank T5. Умные часы с автономной картографией
