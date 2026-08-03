Часы HUAWEI Watch GT 7 Pro показали на рендере

Напомним, что предыдущее поколение в лице Watch GT 6 Pro получило корпус из титанового сплава, сапфировое стекло, 1,47-дюймовый экран AMOLED с пиковой яркостью 3000 нит, поддержку 100 спортивных режимов, автономность до 12 дней в обычном режиме, беспроводную зарядку, фирменную систему TruSense для мониторинга качества сна, уровня стресса и кислорода в крови (SpO₂), частоты дыхания, вариабельности сердечного ритма, углубленный анализ ЭКГ и предупреждение о рисках аритмии, защиту от воды и пыли по стандартам IP69 и 5ATM, а также модули GPS (L1+L5), NFC и Bluetooth 6.0.