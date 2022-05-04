Часы Haylou RS4 Plus получили крупный AMOLED-экран

Компания Haylou пополнила ассортимент смарт-часов моделью RS4 Plus, которая при цене в 60 долларов может предложить достойные характеристики. Новинку оснастили 1,78-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 368:448 пикселей, батареей ёмкостью 230 мАч, датчиками для мониторинга SpO2, частоты сердечных сокращений и артериального давления, термометром, шагомером, поддержкой более чем 100 спортивных режимов, отслеживанием сна и потребления калорий, защитой от влаги и пыли в соответствии со степенью IP68, совместимостью с Android и iOS, 100 циферблатами, массой в 57 граммов, а также черной, серебристой и золотой расцветками.

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