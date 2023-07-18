Часы Honor Watch 4 появились в продаже

Компания Honor дала старт китайским продажам умных часов Honor Watch 4, которые доступны в черной, золотистой и голубой расцветках по цене для первых покупателей 132 доллара. Напомним, что устройство характеризуется трёхъядерной однокристальной системой с включением и выключением ядер в зависимости от задачи, автономностью до 10 дней и до 3 дней при использовании eSIM, 1,75-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 450:390 точек, корпусом толщиной 11,2 мм, 97 режимами тренировок со статистикой и рекомендациями, защитой от воды (степень 5ATM), поддержкой пяти спутниковых систем, замером ЧСС и SpO2, мониторингом уровня стресса, качества сна и менструального цикла, а также модулем NFC для бесконтактной оплаты.