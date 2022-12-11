Часы Huawei Childrens Watch 5X Pro получили два экрана

Компания Huawei пополнила ассортимент смарт-часов моделью Children's Watch 5X Pro, которые могут похвастаться съемным двухсторонним экраном. Новинку оснастили 1,6-дюймовым AMOLED-дисплеем с датчиком освещённости, внутренним 1,52-дюймовым монохромным-экраном, двумя камерами и модулем NFC для бесконтактной оплаты. По замыслу производителя, во время обучения в школе ребенок будет пользоваться монохромным экраном, а уже дома цветным. Цена часов составляет 290 долларов. Также была представлена версия Childrens Watch 5X за 230 долларов, в которой установлен лишь один дисплей.

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