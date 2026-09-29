Часы Huawei WATCH D3 появились в продаже

Компания Huawei выпустила в китайскую продажу смарт-часы WATCH D3, которые оценены в эквивалент 380 долларов. В Европе новинка оценена от 450 евро. Часы характеризуются функцией круглосуточного измерения давления с автоматической накачкой ночью и контролем давления до и после тренировок, корпусом толщиной 11,3 мм и массой 40 граммов, 1,92-дюймовым экраном AMOLED с разрешением 408:480 точек и пиковой яркостью 3000 нит, батареей ёмкостью 540 мАч, поддержкой записи ЭКГ (за 30 секунд контакта пальца с боковым электродом измеряется анализ риска фибрилляции предсердий и преждевременных сокращений), функцией обнаружения апноэ во сне, постоянным мониторингом жизненно важных показателях, возможностью экспресс-проверки здоровья, 100 спортивными режимами, поддержкой Bluetooth-звонков, фонариком, диктофоном и функцией автомобильного ключа.