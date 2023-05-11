Часы Huawei Watch 4 оценили в $450

Компания Huawei провела глобальную презентацию смарт-часов Huawei Watch 4 и Watch 4 Pro, которые появятся в продаже 22 июня по цене в 450 и 550 долларов соответственно. Huawei Watch 4 оснащаются 46-мм корпусом из нержавеющей стали, Watch 4 Pro – 48-мм титановым корпусом и 1,5-дюймовым дисплеем LTPO AMOLED.

Новинки также характеризуются автономностью 14 и 21 день соответственно, функцией определения артериальной жесткости, температуры кожи, ЭКГ, мониторингом уровня кислорода в крови (SpO2), защитой от воды в соответствии со степенью 5ATM, модулем GPS, поддержкой eSIM, встроенным микрофоном и динамиком.