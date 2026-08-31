Часы Huawei Watch 6 показали на рендерах

Компания Huawei опубликовала качественные изображения умных часов Watch 6 и раскрыла некоторые особенности. Производитель подтвердил наличие множество функций отслеживания здоровья и физического активности с поддержкой искусственного интеллекта.

Напомним, что предыдущее поколение в лице Watch 5 оснащается 42-мм и 46-мм корпусами из высокопрочного титана и нержавеющей стали, датчиком X-Tap для измерения показателей здоровья одним касанием (ЭКГ, ЧСС, вариабельность сердечного ритма и SpO2), датчиком температуры кожи, высотомером, отслеживанием уровня стресса и качества сна, 100 режимами тренировок, водонепроницаемостью уровня 5 АТМ, 1,5- и 1,38-дюймовыми LTPO 2.0 AMOLED-дисплеями с разрешением 466:466 точек и пиковой яркостью 3000 нит, поддержкой eSIM, микрофоном, динамиком, модулями NFC, GPS, Wi-Fi и Bluetooth, а также батареей ёмкостью 867 мАч.

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