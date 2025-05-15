Часы Huawei Watch Fit 4 Pro оценили в 20 тысяч рублей

Компания Huawei пополнила ассортимент умных часов моделью Watch Fit 4 Pro, которая уже доступна для предзаказа на российском рынке по цене в 20 тысяч рублей. Новинку оснастили безелем из титанового сплава, 1,82-дюймовым AMOLED-экраном с пиковой яркостью 3000 нит, плотностью пикселей 347 ppi и сапфировым стеклом, корпусом массой 30,4 грамма, множеством спортивных режимов, водонепроницаемостью на уровне 5 ATM (погружение на глубину до 40 метров), фирменной технологией TruSense для отслеживания показателей здоровья (ЧСС, уровень кислорода в крови и ЭКГ), акселерометром, гироскопом, магнитометром, оптическим датчиком для мониторинга пульса, барометром, датчиком температуры тела, датчиком освещенности и датчиком глубины, модулями NFC, GNSS и Bluetooth, а также автономностью до 10 дней в режиме энергосбережения.