Часы Huawei Watch GT 2 Pro получили обновление

Компания Huawei выпустила обновление для новых смарт-часов Watch GT 2 Pro, которые появились в продаже пару дней назад. Апдейт привносит функцию постоянного отслеживание уровня содержания кислорода в крови (SpO2), исправляет ошибки и оптимизирует работу системы. Напомним, что эти флагманские часы могут похвастаться корпусом из титанового сплава, керамическим основанием, AMOLED-экраном, защищенным сапфировым стеклом, а также более 100 режимами тренировок. В России спортивная версия в черной расцветке продается по рекомендованной цене в 19 990 рублей, а классический вариант с серо-коричневым кожаным ремешком оценен в 22 990 рублей.