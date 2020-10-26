Часы Huawei Watch GT 2 Pro получили обновление

Компания Huawei выпустила обновление для новых смарт-часов Watch GT 2 Pro, которые появились в продаже пару дней назад. Апдейт привносит функцию постоянного отслеживание уровня содержания кислорода в крови (SpO2), исправляет ошибки и оптимизирует работу системы. Напомним, что эти флагманские часы могут похвастаться корпусом из титанового сплава, керамическим основанием, AMOLED-экраном, защищенным сапфировым стеклом, а также более 100 режимами тренировок. В России спортивная версия в черной расцветке продается по рекомендованной цене в 19 990 рублей, а классический вариант с серо-коричневым кожаным ремешком оценен в 22 990 рублей.

Комментарии и отзывы Huawei Watch GT 2 Pro
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