Часы Huawei Watch GT 3 Pro будут стоить в Европе €375

Вчера умные часы Huawei Watch GT 3 Pro появились в китайской продаже по цене от 370 до 450 долларов, а сегодня профильное издание WinFuture раскрыло европейские цены на новинки. Версия с 1,43-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 466:466 пикселей, титановым корпусом с сапфировым стеклом и керамической задней крышкой, а также автономностью до 14 дней будет стоить 375 евро, а вариант Ceramic Edition с 1,32-дюймовым AMOLED-экраном, керамическим корпусом и сапфировом стеклом, а также автономностью до 7 дней обойдется в 500 евро.

Часы также характеризуются сертификацией EN13319 (возможны погружения на глубину до 30 метров), функциями отслеживания пульса, уровня кислорода в крови (SpO2), дыхания, электрокардиограммы, поддержкой GPS, Beidou, ГЛОНАСС, Galileo и QZSS, беспроводной зарядкой, предустановленной HarmonyOS, модулем NFC, поддержкой Bluetooth 5.2 и Wi-Fi, eSIM, 2 ГБ ОЗУ и 16 ГБ флеш-памяти.