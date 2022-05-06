Часы Huawei Watch GT 3 Pro появились в продаже

Компания Huawei дала старт китайским продажам смарт-часов Watch GT 3 Pro, которые были представлены неделю назад. Версия Titanium Edition с 1,43-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 466:466 пикселей, титановым корпусом с сапфировым стеклом и керамической задней крышкой, а также автономностью до 14 дней стоит 370 долларов, а за вариант Ceramic Edition с 1,32-дюймовым AMOLED-дисплеем, керамическим корпусом и сапфировом стеклом, а также автономностью до 7 дней просят 450 долларов.

Часы могут похвастаться сертификацией EN13319 (допускаются погружения на глубину до 30 метров), функциями отслеживания пульса, уровня кислорода в крови (SpO2), дыхания, электрокардиограммы, поддержкой GPS, Beidou, ГЛОНАСС, Galileo и QZSS, беспроводной зарядкой, программной платформой HarmonyOS, поддержкой NFC, Bluetooth 5.2 и Wi-Fi, eSIM, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ флеш-памяти.