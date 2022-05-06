Часы Huawei Watch GT 3 Pro появились в продаже

Компания Huawei дала старт китайским продажам смарт-часов Watch GT 3 Pro, которые были представлены неделю назад. Версия Titanium Edition с 1,43-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 466:466 пикселей, титановым корпусом с сапфировым стеклом и керамической задней крышкой, а также автономностью до 14 дней стоит 370 долларов, а за вариант Ceramic Edition с 1,32-дюймовым AMOLED-дисплеем, керамическим корпусом и сапфировом стеклом, а также автономностью до 7 дней просят 450 долларов.

Часы могут похвастаться сертификацией EN13319 (допускаются погружения на глубину до 30 метров), функциями отслеживания пульса, уровня кислорода в крови (SpO2), дыхания, электрокардиограммы, поддержкой GPS, Beidou, ГЛОНАСС, Galileo и QZSS, беспроводной зарядкой, программной платформой HarmonyOS, поддержкой NFC, Bluetooth 5.2 и Wi-Fi, eSIM, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ флеш-памяти.

Смарт-часы Ambrane FitShot Zest оценен в $40…
Смарт-часы Ambrane FitShot Zest оценен в $40Компания Ambrane, известная аксессуарами для смартфонов, представила смарт-часы Ambrane FitShot Zest. Нов…
Представлены умные часы Zeblaze Stratos 2…
Представлены умные часы Zeblaze Stratos 2Zeblaze анонсировала смарт-часы Stratos 2. Часы оснащены AMOLED-дисплеем и несколькими инструментами для …
Poco Watch и Poco Buds Pro официально объявлены…
Poco Watch и Poco Buds Pro официально объявленыНеделю назад Poco разослала приглашения на свое мероприятие, запланированное на 26 апреля, где она официа…
Samsung Galaxy Watch4 и Galaxy Watch4 Classic получают улучш…
Samsung Galaxy Watch4 и Galaxy Watch4 Classic получают улучшSamsung выпустила еще одно обновление для серии Galaxy Watch4 после неудачного крупного обновления в февр…
Mobvoi анонсировала смарт-часы TicWatch x Arty…
Mobvoi анонсировала смарт-часы TicWatch x ArtyMobvoi опубликовал тизер грядущих умных часов TicWatch x Arty. На тизере изображено устройство, чем то на…
Huawei Band 6 получает новые функции с обновлением…
Huawei Band 6 получает новые функции с обновлениемHuawei выпустила обновление для Band 6, фитнес-трекера, выпущенного компанией чуть более года назад. Напо…
Виртуальный помощник Amazon Alexa теперь доступен на умных ч…
Виртуальный помощник Amazon Alexa теперь доступен на умных чУмные часы Fossil Gen 6 теперь имеют доступ к приложению Amazon Alexa. Носимое устройство также теперь бу…
Apple официально начинает продавать восстановленные Apple Wa…
Apple официально начинает продавать восстановленные Apple WaВ прошлом году Apple выпустила свою последнюю линейку умных часов, получившую название Apple Watch Series…
Обзор Cubot N1. Недорогие умные часыОбзор Cubot N1. Недорогие умные часы
Обзор Aimoto IQ 4G. Детские часы с МарусейОбзор Aimoto IQ 4G. Детские часы с Марусей
Обзор Mibro Lite. Недорогие умные часы AMOLEDОбзор Mibro Lite. Недорогие умные часы AMOLED
Обзор Amazfit GTR 3 Pro. Умные часы с премиальным наполнением на Zepp OSОбзор Amazfit GTR 3 Pro. Умные часы с премиальным наполнением на Zepp OS
Обзор HUAWEI WATCH GT 3. Стильные умные часы с автономностью до 14 днейОбзор HUAWEI WATCH GT 3. Стильные умные часы с автономностью до 14 дней
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor