Часы Huawei Watch GT 3 Pro способны погружаться в воду на глубину до 30 метров

Huawei готовит к выпуску новые смарт-часы Watch GT 3 Pro. Компания выпустила официальное тизерное изображение необычайной водонепроницаемости Watch GT 3 Pro. Большинство умных часов сертифицированы по стандарту ISO22810, о чем свидетельствует отметка 5ATM. Это означает, что с часами можно плавать, но нырять не рекомендуется. Редкие модели сертифицированы по стандарту IEC 60529-2013 (маркировка IP68) — такие устройства выдерживают погружение на глубину до 1 метра на 30 минут. Но с Watch GT 3 Pro компания Huawei пошла еще дальше. В тизере указано, что новинка соответствует требованиям стандарта EN13319 для аксессуаров для дайвинга. В данном конкретном случае имеется в виду возможность погружения на глубину до 30 метров. Как отмечается, часы прошли около 200 тестов «для достижения водонепроницаемости, необходимой для дайверов».

Что еще известно о Watch GT 3 Pro? Часы получат титановый корпус, HarmonyOS в качестве программной платформы и возможность регистрации ЭКГ. Максимальная автономность составит 14 дней. Официальная премьера Huawei Watch GT 3 Pro состоится 28 апреля. В этот же день Huawei представит еще много интересного: нас ждет необычный складной флагман Mate Xs 2, фитнес-браслет Band 7, Smart Screen V телевизоры с панелями Super Mini-LED и многое другое.