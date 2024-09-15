Часы Huawei Watch GT 5 рассекречены

Сетевое издание SpillSomeBeans опубликовало качественные изображения и подробности о параметрах флагманских умных часов Huawei Watch GT 5, официальная презентация которых состоится 19 сентября. Итак, новинки оснастят 41- и 46-мм корпусами из нержавеющей стали, вращающейся навигационной головкой, дополнительной кнопкой, металлическим безелем, 1,32-дюймовым и 1,43-дюймовым AMOLED-экранами соответственно, временем автономной работы до 7 и 14 дней соответственно, обновлённой системой TruSense для точного измерения частоты сердечных сокращений, уровня насыщения крови кислородом, температуры тела и других показателей здоровья. Первая версия выйдет в голубой и золотистой расцветках, а вторая только в черной.