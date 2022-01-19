Часы Huawei Watch GT3 получили новые функции

Компания Huawei выпустила обновление для смарт-часов Watch GT3, которое имеет размер 293 МБ. Апдейт не только исправляет ошибки, повышает стабильность и оптимизирует работу интерфейса, но и привносит новые функции. Первая – возможность регулировки громкости сопряженного гаджета посредством вращающейся кнопки часов. Вторая – теперь пользователи смогут отвечать предустановленными сообщениями и эмодзи напрямую с Huawei Watch GT3.

Напомним, что оцененные от 18 тысяч рублей Huawei Watch GT3 оснащаются AMOLED-экраном, оптическим датчиком ЧСС TruSeen пятого поколения, функцией измерения SpO2, модулями GPS и Bluetooth, 32 МБ ОЗУ и 4 ГБ флеш-памяти, защитой от воды в соответствии со степенью 5ATM, поддержкой устройств на базе ОС Android, HarmonyOS 2 и iOS, а также поддержкой 100 режимов тренировок.
Комментарии и отзывы Huawei Watch GT3
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