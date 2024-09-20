Часы Huawei Watch Ultimate Green Edition оценили в 900 евро

Компания Huawei представила новую версию умных часов Watch Ultimate, которая получила зеленую расцветку. Ранее часы были доступны в синем, черном и золотистом цветовых вариантах. Новинка также характеризуется титановым браслетом, корпусом из сверхпрочного металла и вставкой из циркониевого сплава, 1,5-дюймовым AMOLED-дисплеем LTPO с разрешением 466:466 пикселей и сапфировым стеклом, защитой от воды и пыли (IP68), возможностью погружения в воду до 100 метров, датчиками для замера ЧСС и SpO2, отслеживанием качества сна, функцией регистрации ЭКГ и оценки состояния сосудов, аккумулятором ёмкостью 530 мАч, предустановленной HarmonyOS, модулем и приемником GPS. Часы уже появились в европейской продаже по цене в 900 евро.

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