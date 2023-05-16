Часы Huawei Watch Ultimate оценены в 60 тысяч рублей

Компания Huawei дала старт приему российских предзаказов на флагманские умные часы Huawei Watch Ultimate, которые оценены в 60 тысяч рублей. Начало розничных продаж намечено на 26 мая.

Новинка характеризуется корпусом из сверхпрочного металла и вставкой из циркониевого сплава, 1,5-дюймовым AMOLED-дисплеем LTPO с разрешением 466:466 пикселей и сапфировым стеклом, защитой от воды и пыли (IP68), возможностью погружения в воду до 100 метров, датчиками для замера ЧСС и SpO2, отслеживанием качества сна, функцией регистрации ЭКГ и оценки состояния сосудов, аккумулятором ёмкостью 530 мАч, предустановленной HarmonyOS, модулем и приемником GPS. Поддержка двусторонней спутниковой связи с возможностью отправки сообщений здесь не предусмотрена в данной версии не предусмотрена.
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