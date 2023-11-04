Часы Infinix Watch 1 оценили в 5 тысяч рублей

Компания Infinix Mobile дала старт российским продажам умных часов Infinix Watch 1, которые оценены в 4990 рублей. Новинку оснастили 1,83-дюймовым TFT-экраном с разрешением 284:240 пикселей, 100 циферблатами, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi, Bluetooth и NFC, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68, допускающей погружение на глубину более 1 м длительностью более 30 минут, фирменным приложением My Health для просмотра о проведенных тренировках и физических упражнениях, датчиками для измерения частоты сердечных сокращений и уровня кислорода в крови, мониторинга качества сна и уровня стресса.