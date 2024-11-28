Часы Infinix XWatch 3 Plus выпустили в России

Китайский бренд Infinix Mobile выпустил на российский рынок смарт-часы XWatch 3 Plus, которые оценены в 8400 рублей. Новинка получила 2,13-дюймовый изогнутый AMOLED-экран с разрешением 502:410 точек, фирменное приложение My Health, функцию подсчета калорий, качества сна, количества пройденных шагов, измерения частоты сердечных сокращений и уровня содержания кислорода в крови, 123 режимов тренировок, защиту от пыли и воды в соответствии со степенью IP68, адаптер беспроводной связи Bluetooth 5.3, а также автономность до 10 дней или до 30 дней в режиме ожидания.

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