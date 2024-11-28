Часы Infinix XWatch 3 оценены в 5 тысяч рублей

Компания Infinix выпустила в российскую продажу умные часы XWatch 3, которые оценены в 5 тысяч рублей. Новинка характеризуется крупным 2,01-дюймовым TFT-экраном с разрешением 296:240 точек (плотность пикселей 200 PPI), пластиковым корпусом массой 39,5 грамма и толщиной 12 мм, защитой от воды в соответствии со степенью IP68, аккумулятором ёмкостью 270 мАч, временем автономной работы до 240 часов или до 740 часов в режиме ожидания, поддержкой Bluetooth 5.4, технологией отслеживания качества сна и уровня стресса, измерения частоты сердечных сокращений, уровня кислорода в крови, количества пройденных шагов и потраченных калорий.