Часы Lenovo Watch S можно использовать во время занятий водными видами спорта

Состоялся анонс гибридных часов Lenovo Watch S в герметичном исполнении. Благодаря которому может выдерживать погружения под воду на глубину до 50 метров. Часы можно использовать во время занятий водными видами спорта. Сообщается, что гаджет способен вибрациями оповещать владельца о поступающих на смартфон звонках или сообщениях. В продажу новинка поступит в конце текущего месяца. Предлагаться устройство будет в черном корпусе с черным ремешком и в золотистом корпусе с красным ремешком. Оценивается гаджет в 35 долларов.