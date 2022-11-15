Часы Motorola Moto Watch 70 оценены в $75

В ассортименте американской торговой сети BestBuy обнаружились еще не представленные официально умные часы Moto Watch 70, которые оценены в 75 долларов. Новинка характеризуется 1,69-дюймовым прямоугольным изогнутым ЖК-дисплеем с разрешением 240:280 пикселей, временем автономной работы до 10 дней, защитой от воды в соответствии со степенью IP67, пульсоксиметром, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.0, 23 спортивными режимами и отсутствием полноценной операционной системы. Источник заостряет внимание на надписи Motorola, которая свидетельствует о том, что выпуском часов занимается сама Motorola. Ранее несколько моделей Moto Watch были выпущены компанией eBuyNow, лицензировавшей бренд Moto Watch.