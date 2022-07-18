Часы Noise ColorFit Icon 2 оценены в 30 долларов

Компания Noise пополнила ассортимент смарт-часов моделью ColorFit Icon 2, которые продаются в Индии по цене в 30 долларов. Новинка характеризуется квадратным 1,8-дюймовым экраном с разрешением 240:280 пикселей и яркостью 500 кд/м2, настраиваемыми циферблатами, защитой от пыли и воды (степень IP67), пульсометром, датчиком отслеживания SpO2, трекером сна, поддержкой 60 спортивных режимов, функцией вызовов по Bluetooth, панелью быстрого набора, историей вызовов и избранными контактами, поддержкой голосового помощника, управлением камерой и музыкой, отображением уведомлений, батареей ёмкостью 260 мАч, а также четырьмя расцветками.

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