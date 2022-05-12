Часы Nyx Nixie Tube сочетают в себе старые и новые технологии

Nyx — это уникальные часы с лампой Nixie, сочетающие в себе ретро технологию с лампой Nixie и современный дизайн. К сожалению, количество ламп Nixie сокращается, и в мире осталось всего около 10 000 ламп IN16 Nixie, из которых в часах используются две. Часы Nyx созданы по образцу старинных часов с современными конструктивными особенностями и оснащены высокотехнологичным оборудованием. Часы можно заряжать, они совместимы с Qi для легкой беспроводной зарядки и имеют размеры 48 x 39 x 16 мм.

Они загораются только тогда, когда вы поднимаете запястье или нажимаете вручную, чтобы активировать дисплей. Nyx — это не просто часы, это неотъемлемая часть вашей жизни.

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