Часы OPPO Watch X2 Mini готовы к выходу

Компания OPPO объявила, что уже в ближайшее время будут представлены умные часы OPPO Watch X2 Mini. Судя по опубликованному тизеру, новинка получит круглый корпус с вращающейся заводной головкой. Предполагается, что перед нами более компактная версия представленных недавно OPPO Watch X2.

Последние оснастили корпусом из нержавеющей стали, титановым безелем, вращающейся заводной головкой с широким функционалом, 1,5-дюймовым AMOLED LTPO-экраном с сапфировым стеклом и пиковой яркостью 2200 нит, поддержкой режима Always on Display, водонепроницаемостью 5 АТМ, прочностью по стандарту MIL-STD-810H, процессором Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1, сопроцессором BES2800BP, операционной системой Google Wear, 8-канальным датчиком сердечного ритма, 16-канальным датчиком кислорода в крови, датчиком для измерения температуры запястья и ЭКГ, двойным модулем GPS и поддержкой NFC. Цена часов в Китае составляет эквивалент 375 долларов.