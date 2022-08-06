Часы OnePlus Nord Watch получат пульсоксиметр

Сетевые источники сообщают, что компания OnePlus готовят к выходу умные часы Nord Watch. Устройству прочат прямоугольный сенсорный дисплей, ёмкий аккумулятор, датчик для отслеживания частоты сердечных сокращений и пульсоксиметр для измерения уровня содержания кислорода в крови (SpO2), функции мониторинга качества и продолжительность сна, а также белую и черную расцветки. Ориентировочная цена часов составляет 60 долларов.

Напомним, что больше года назад были представлены часы OnePlus Watch, которые оснащаются 1,39-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 454:454 пикселя, поддержкой Bluetooth 5.0 LE, приёмником GPS, 4 ГБ флеш-памяти и батареей ёмкостью 402 мАч.
Подробности и дизайн будущих смарт-часов Amazfit T-Rex Pro 2…
Xiaomi Today поделилась подробностями о смарт-часах Amazfit, заявленных как T-Rex Pro 2 или T-Rex 2 Pro. …
Fossil Gen 6 Venture Edition на Wear OS оценены в $300…
Компания Fossil пополнила ассортимент умных часов моделью Gen 6 Venture Edition, которая работает под упр…
Представлены детские часы Huawei Children's Watch 4 Pro…
Huawei выпускает умные детские часы Children's Watch 4 Pro. Новинка будет доступна в Китае с 3 августа по…
Google анонсировала смарт-часы Pixel Watch…
Google официально анонсировала свои смарт-часы Pixel Watch. Ожидается, что новинка поступит в продажу осе…
Глобальную версию Xiaomi Smart Band 7 уже отправляют в Европ…
Компания Xiaomi еще официально не представила глобальную версию фитнес-браслета Mi Smart Band 7, однако н…
Amazfit выпускает новые умные часы Zepp E в новом дизайне…
Amazfit расширяет ассортимент носимых устройств выпустив новые умные часы Zepp E. Они доступны в Индии по…
Первая бета-версия One UI 4.5 уже доступна для Samsung Galax…
Samsung недавно анонсировала первую общедоступную beta-программу для линейки умных часов Samsung Galaxy W…
Часы Casio G-Shock оценены в 170 долларов…
Компания Casio пополнила ассортимент наручных часов моделью G-Shock в оранжевой расцветке. Дизайн новинки…
Лучшие фитнес-браслеты в 2022. Альтернативы Xiaomi Mi Band 7Лучшие фитнес-браслеты в 2022. Альтернативы Xiaomi Mi Band 7
Обзор MobyFox Star Wars ST-DSY22STW2002. Ремешок для Apple WatchОбзор MobyFox Star Wars ST-DSY22STW2002. Ремешок для Apple Watch
Обзор Xiaomi Band 7. Яркий дисплей и косметические доработкиОбзор Xiaomi Band 7. Яркий дисплей и косметические доработки
Обзор HUAWEI WATCH GT 3. Стильные умные часы с автономностью до 14 днейОбзор HUAWEI WATCH GT 3. Стильные умные часы с автономностью до 14 дней
Обзор Kieslect Lady Watch L11. Умные часы для девушекОбзор Kieslect Lady Watch L11. Умные часы для девушек
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor