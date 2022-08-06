Часы OnePlus Nord Watch получат пульсоксиметр

Сетевые источники сообщают, что компания OnePlus готовят к выходу умные часы Nord Watch. Устройству прочат прямоугольный сенсорный дисплей, ёмкий аккумулятор, датчик для отслеживания частоты сердечных сокращений и пульсоксиметр для измерения уровня содержания кислорода в крови (SpO2), функции мониторинга качества и продолжительность сна, а также белую и черную расцветки. Ориентировочная цена часов составляет 60 долларов.

Напомним, что больше года назад были представлены часы OnePlus Watch, которые оснащаются 1,39-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 454:454 пикселя, поддержкой Bluetooth 5.0 LE, приёмником GPS, 4 ГБ флеш-памяти и батареей ёмкостью 402 мАч.