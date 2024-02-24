Часы OnePlus Watch 2 порадуют автономностью

Компания OnePlus опубликовала несколько тизеров умных часов OnePlus Watch 2, официальный релиз которых состоится уже 26 февраля. Производитель подтвердил защиту в соответствии с военным стандартом MIL-STD и время автономной работы до 100 часов. Ранее сообщалось, что часы получат 1,43-дюймовый AMOLED-экран, 4-нанометровую однокристальную систему Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1, металлические кнопки для навигации и фирменную операционную систему RTOS.

Напомним, что первое поколение OnePlus Watch было выпущено еще в марте 2021 года. Часы оснастили 1,39-дюймовым OLED-дисплеем с плотностью 326 пикселей на дюйм и сапфировым стеклом, 46-мм корпусом из нержавеющей стали и защитой от воды в соответствии со степенью IP68.