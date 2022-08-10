Часы Oppo Watch 3 Pro оценены в 280 долларов

Компания Oppo пополнила ассортимент умных часов моделью Watch 3 Pro, которая первой на рынке получила 4-нм платформу Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1. Новинку оценили в 280 долларов за вариант с ремешком из фторкаучука и 295 долларов за версию с кожаным ремешком.

Новинка также характеризуется 1,01-дюймовым AMOLED-экраном, выполненным по технологии LTPO, с динамической кадровой частотой, разрешением 496:378 пикселей, яркостью 1000 кд/кв.м и поддержкой режима Always-On Display, чипом Apollo 4 Plus, аккумулятором ёмкостью 550 мАч, поддержкой быстрой заряжки, автономностью до 5 дней при активном использовании, 100 режимами тренировок, датчиками для отслеживания ЧСС и SpO2, функцией регистрации ЭКГ с автоматическим анализом кардиоваскулярной патологии, алюминиевым корпусом толщиной 12,75 мм и массой 37 граммов.