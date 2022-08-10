Часы Oppo Watch 3 Pro показали на живых фото

В сети появились качественные фотографии умных часов Oppo Watch 3 Pro, которые были официально представлены несколько часов назад. Новинка интересна тем, что она стала первой моделью на рынке с 4-нм однокристальной системой Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1.

Оцененные в 280 долларов часы также характеризуются 1,01-дюймовым AMOLED-дисплеем, выполненным по технологии LTPO, с динамической частотой обновления, разрешением 496:378 точек, максимальной яркостью 1000 кд/кв.м и поддержкой режима Always-On Display, дополнительным процессором Apollo 4 Plus, батареей ёмкостью 550 мАч, поддержкой быстрой зарядки, временем автономной работы до 5 дней при активном использовании, 100 режимами тренировок, датчиками для мониторинга ЧСС и SpO2, функцией регистрации ЭКГ с автоматическим анализом кардиоваскулярной патологии, алюминиевым корпусом толщиной 12,75 мм и массой 37 г.