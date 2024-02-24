Часы Oppo Watch X готовы к выходу

Компания Oppo объявила, что уже 29 февраля в Малайзии будут представлены флагманские смарт-часы Oppo Watch X. Судя по тизеру, их дизайн аналогичен OnePlus Watch 2, дебют которых ожидается 26 февраля. По предварительным данным, часы оснастят защитой в соответствии с военным стандартом MIL-STD, автономностью до 100 часов, 1,43-дюймовым AMOLED-дисплеем, 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1, металлическими кнопками для навигации, предустановленной программной оболочкой Wear OS, а также расцветками Platinum Black и Mars Brown.

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