Часы Oppo Watch X оценили в 295 долларов

Компания Oppo пополнила ассортимент умных часов моделью Oppo Watch X, которая работают под управлением Wear OS 4 и RTOS. Новинка также оснащается корпусом из нержавеющей стали с водонепроницаемостью уровня 5 ATM, 1,43-дюймовым AMOLED-экраном с сапфировым стеклом 2,5D, разрешением 466:466 пикселей и максимальной яркостью 600 нит, однокристальной системой Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1, энергоэффективным процессором BES 2700, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти, датчиками для измерения частоты сердечных сокращений, уровня насыщения крови кислородом, отслеживанием качества сна и уровня стресса, 100 режимами тренировок, адаптерами беспроводной связи Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 5G/2,4G, батареей ёмкостью 500 мАч, автономностью до 100 часов в интеллектуальном режиме и до 16 дней в режиме энергосбережения. Oppo Watch X уже появились в продаже в Малайзии по цене в 295 долларов. Когда часы выйдут на других рынка, пока не раскрывается.

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