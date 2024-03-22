Часы Polar Grit X2 Pro оценили в 750 долларов

Компания Polar объявила о выпуске умных часов Polar Grit X2 Pro, которые обойдутся в 750 долларов за версии Night Black и Stone Grey, а также в 870 долларов за вариант Titan. Новинка характеризуется 1,39-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 454:454 пикселей, массой 79 граммов, защитой по стандарту MIL-STD-810H, возможностью работать в диапазоне температур от -20 до 50°C, водонепроницаемостью до 100 м, отслеживанием частоты сердечных сокращений, SpO2, мониторингом качества сна, измерением ЭКГ, режимом фонарика, кольцевой антенной для усиления сигнала GPS, 32 ГБ флеш-памяти, загруженными топографическими картами и автономностью до 10 дней в обычном режиме.