Часы Polar Grit X2 оценили в 480 евро

Компания Polar представила умные часы Grit X2, которые ориентированы на спортсменов и любителей активного отдыха. Новинка получила 1,28-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 416:416 точек, функцией Always-On Display и сапфировым стеклом, безель из нержавеющей стали, ударопрочный корпус массой 62 грамма, водонепроницаемость на уровне 5 ATM (до 50 метров), модуль GNSS с поддержкой двухдиапазонного GPS для точной навигации, функции отслеживания сердечного ритма, уровня кислорода в крови (SpO₂), снятия ЭКГ на запястье, возможность измерения температуры кожи, анализ физической активности, 32 ГБ флеш-памяти, время автономной работы до 7 дней или до 30 часов с активированным GPS, а также черную и коричневую расцветки корпуса. Часы оценены в 480 евро.